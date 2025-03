Caindo na folia: Geração Z termina o namoro no Carnaval

O site de relacionamento MeuPatrocínio divulgou uma pesquisa realizada em fevereiro com 1200 pessoas entre 18 e 29 anos para entender como a Geração Z encara seus relacionamentos no período do Carnaval. No levantamento feito pela plataforma, os entrevistados responderam à seguinte pergunta: “Você terminaria o namoro para curtir o Carnaval?” Entre as alternativas de resposta, “Sim”, “Não” e “Abriria o relacionamento”. A maioria respondeu que “Não terminaria” – 49% das mulheres e 38% dos homens. Já a resposta “Sim, terminaria” foi votada por 27% dos homens e por 18% das mulheres da Geração Z, que terminariam, portanto, o namoro para curtir o feriado sem amarras. A escolha do término, no entanto, foi menos considerada do que o terceiro item: “Abrir o relacionamento” foi a opção escolhida por 35% dos homens e 33% das mulheres dessa faixa etária. Isso mostra que a Geração Z, em vez de encerrar uma relação com alguém, prefere criar novos acordos com o parceiro ou parceira. Versatilidade e leveza O especialista em relacionamento do MeuPatrocínio Caio Bittencourt explica que a versatilidade é um fator cada vez mais importante para essa faixa etária: “Um dos preceitos principais da Geração Z é que o relacionamento afetivo seja versátil, leve e tranquilo. A internet favoreceu muito encontrar um modelo de relacionamento que te faça feliz, porque todas as formas de se relacionar são possíveis de achar online.”, avalia o especialista, exemplificando com dados do MeuPatrocínio: “Hoje a plataforma, por exemplo, já reúne mais de 16 milhões de usuários interessados em hipergamia, ou seja, um tipo de relacionamento em que uma das pessoas é mais rica e, por isso, apoia financeiramente a outra. A maioria de usuários são mulheres da Geração Z”, completa Caio. Confira o resultado completo da pesquisa abaixo: O site de relacionamento MeuPatrocínio divulgou uma pesquisa realizada em fevereiro com 1200 pessoas entre 18 e 29 anos para entender como a Geração Z encara seus relacionamentos no período do Carnaval. No levantamento feito pela plataforma, os entrevistados responderam à seguinte pergunta: “Você terminaria o namoro para curtir o Carnaval?” Entre as alternativas de resposta, “Sim”, “Não” e “Abriria o relacionamento”. A maioria respondeu que “Não terminaria” – 49% das mulheres e 38% dos homens. Já a resposta “Sim, terminaria” foi votada por 27% dos homens e por 18% das mulheres da Geração Z, que terminariam, portanto, o namoro para curtir o feriado sem amarras. A escolha do término, no entanto, foi menos considerada do que o terceiro item: “Abrir o relacionamento” foi a opção escolhida por 35% dos homens e 33% das mulheres dessa faixa etária. Isso mostra que a Geração Z, em vez de encerrar uma relação com alguém, prefere criar novos acordos com o parceiro ou parceira. Versatilidade e leveza O especialista em relacionamento do MeuPatrocínio Caio Bittencourt explica que a versatilidade é um fator cada vez mais importante para essa faixa etária: “Um dos preceitos principais da Geração Z é que o relacionamento afetivo seja versátil, leve e tranquilo. A internet favoreceu muito encontrar um modelo de relacionamento que te faça feliz, porque todas as formas de se relacionar são possíveis de achar online.”, avalia o especialista, exemplificando com dados do MeuPatrocínio: “Hoje a plataforma, por exemplo, já reúne mais de 16 milhões de usuários interessados em hipergamia, ou seja, um tipo de relacionamento em que uma das pessoas é mais rica e, por isso, apoia financeiramente a outra. A maioria de usuários são mulheres da Geração Z”, completa Caio. Confira o resultado completo da pesquisa abaixo: Contatos da Assessoria Caso você queira mais informações, dados ou agendar uma entrevista presencial/virtual com usuários ou o especialista, estamos à disposição a qualquer momento. Telefone: +55 21 99479-6920 WhatsApp: +55 21 99863-6397 Email: [email protected]