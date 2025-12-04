Caicó: PM é condenado a 20 anos de prisão por estupro e homicídio de Zaira Cruz

Tribuna do Norte

O policial militar Pedro Inácio Araújo foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio e estupro da jovem Zaira Cruz, de 22 anos. A sentença foi anunciada por volta de 0h30 desta quinta-feira (4 de dezembro), após três dias de julgamento no Tribunal do Júri, realizado na 2ª Vara Criminal de Natal, no Fórum Miguel Seabra Fagundes.

A pena foi dividida da seguinte forma: 14 anos pelo homicídio e 6 anos pelo estupro. A decisão foi proclamada após votação dos jurados e encerramento da sessão.

O júri teve início na segunda-feira e contou com debates intensos entre acusação e defesa, iniciados às 17h15 da quarta-feira (3). As discussões seguiram até 23h30, quando foi iniciada a votação dos jurados. A sessão foi presidida pelo juiz Valter Flor.