Caged: RN fecha 1,9 mil postos de trabalho com carteira assinada em março

O Rio Grande do Norte fechou 1.918 vagas de emprego com carteira assinada no mês de março. O dado está no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que foi divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado ocorreu devido a:

20.418 admissões; e

22.336 demissões.

🔎 O saldo é calculado através da diferença do número de contratações e demissões por carteira assinada. Neste caso, houve mais demissões que admissões.

Entre janeiro e março, o Rio Grande do Norte registrou um saldo positivo de 399 vagas de carteira de trabalho, fruto de 63.598 admissões e 63.199 demissões.

Dados por cidade

As cidades com piores saldos, ou seja, com mais demissões que demissões, foram:

Mossoró: – 1.026

Arez: – 646

Baía Formosa: – 426

Apodi: – 414

Currais Novos: – 166

O melhor saldo positivo foi de Parnamirim, com 356 novos empregos com carteira assinada abertos. São Gonçalo do Amarante, em segundo, teve 197 novos empregos.

Principais setores

O setor que teve a maior perda em março foi o da Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura.

Veja lista abaixo:

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: -2.116 carteiras de trabalho.

Indústria Geral: – 605

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: -1

Serviços: 314 (saldo positivo)

Construção: 490 (saldo positivo)