Caged: Mossoró registra saldo positivo em março, na geração de postos de trabalho

Secom/PMM

Mossoró contabilizou no mês de março deste ano saldo positivo de 129 vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (27). O segmento que mais gerou vagas foi o de Serviços, com 501 admissões.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo ressalta que os dados de março do Caged são indicadores muito importantes para o município.

“Mossoró apresenta resultado positivo no saldo de empregos gerados para o mês de março. Ficamos com saldo positivo de 129 novas vagas de emprego geradas, quando comparamos as contratações x demissões. Ressaltamos o resultado do setor de serviços que no comparativo ficou com um saldo positivo de 501 admissões a mais que demissões, prospectando uma grande evolução no setor de Tecnologia de Informações e Comunicações”, declarou.

O secretário ainda destaca o bom resultado no setor da Construção Civil e do Comércio. “Podemos fazer um destaque para o reaquecimento das contratações ocorridas na Construção Civil, a qual apresentou um saldo de 155 contratações, isso mostra que há um aumento de investimentos no setor e a retomada de projetos construtivos antes parados. O Comércio é outra área em destaque, apresentando um saldo de 95 contratações reforçando a vitalidade e a força desse setor tão pujante na nossa cidade”, pontuou.