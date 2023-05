Caern suspende abastecimento de água em Assu e parte de Mossoró nesta terça

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que fará melhoria no sistema adutor Jerônimo Rosado, investindo cerca de R$ 125 mil, em novo transformador, equipamento exclusivo para uso, no sistema da Caern. O transformador garantirá proteção ao sistema elétrico, melhorando o desempenho dos equipamentos. A parada programada será na terça-feira (30), a partir das 8h, para as duas cidades.

O sistema será religado para Assú, no início da tarde, ainda da terça (30), com normalização prevista para ocorrer em até 48 horas. Já para Mossoró, o sistema será religado no final da tarde também da terça-feira (30) e a normalização do abastecimento ocorre em 72 horas.

Em Mossoró, os bairros mais afetados pela parada da adutora são: Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.