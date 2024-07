O sistema de abastecimento do município de Baraúna voltou a operar na noite desta quinta-feira (25) e está em fase de normalização do fornecimento de água, que é de 72 horas após a religação do poço PT-04, que abastece a cidade.

A Caern realizou a substituição de uma bomba no poço, para uma de maior capacidade, o que vai garantir um incremento de vazão de 40 m³/h de água para a população do município.