Caern Móvel estará em Mossoró na quinta-feira

Os escritórios da Caern em Mossoró estarão fechados nesta quinta-feira (23) para a realização de treinamento de aperfeiçoamento profissional com os funcionários da Companhia.

O atendimento presencial à população será realizado pelo Caern Móvel, que estará na avenida Campos Sales, ao lado do escritório da Caern no bairro Bom Jardim, das 8h às 17h.

O atendimento presencial nos escritórios será retomado normalmente na sexta-feira (24).

Em Mossoró, a Caern dispõe de pontos fixos de atendimento nos bairros Santa Delmira e Aeroporto, que funcionam das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30; na Central do Cidadão, localizada no Terminal Rodoviário, das 7h às 13h; e no Bom Jardim, das 8h às 17h.

O escritório do Alto de São Manoel segue fechado para reforma, com previsão de reabertura em breve.

Oeste

O treinamento desta quinta-feira (23) também vai suspender o atendimento presencial para as cidades de Apodi, Areia Branca, Baraúna, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-sept Rosado, Grossos, Janduís, Messias Targino e Upanema.

Durante o período de treinamento, os clientes podem utilizar os canais de atendimento digital da Caern, que funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana. São eles: WhatsApp: (84) 98118-8400; Teleatendimento: 115, Agência Virtual: www.agencia.caern.com.br e Aplicativo Caern Mobile, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.