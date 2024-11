Caern informa parada de abastecimento em Umarizal e Rafael Godeiro neste final de semana

O abastecimento de água das cidades de Umarizal e Rafael Godeiro será suspenso nos dias 09 e 10 de novembro, a partir das 6 horas, para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) realize uma manutenção em equipamento do Açude Rodeador, que abastece os dois municípios. Após concluída a intervenção, o sistema de água será religado, com normalização para todos os imóveis afetados em até três dias.