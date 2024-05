Caern fez melhoria operacional para garantir pressão adequada no Aeroporto II em Mossoró

Tubulação de adutora de grande diâmetro, foi instalada em 1,5 quilômetro de extensão, ligando o poço 23 que fica no CEPE Mossoró (antiga Aspetro) até o cruzamento das ruas Francisco Limão da Silva com Maria Fernandes Mulata no Aeroporto II (área conhecida como Quixabeirinha).

A Caern fez a interligação desta adutora com a rede já existente e o sistema está em funcionamento. Todo o bairro Aeroporto II é beneficiado com o investimento de R$ 700 mil

“Nós fizemos a intervenção para garantir melhor distribuição de água no setor. O objetivo é adequar a pressão da água que chega nas residências”, ressalta o gerente da Regional Oeste José Celino Júnior. Com a tubulação de maior diâmetro será possível aumentar a pressão no transporte da água fazendo a distribuição adequada na região.