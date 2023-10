Caern faz investimento de R$ 175 mil em equipamento para abastecimento de água na Maisa

A Caern, em cumprimento ao contrato de concessão com o município de Mossoró, está atuando na operação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade Maisa. Além das ações que já estão em andamento, como investimento em tratamento de água e dispositivos eletrônicos necessários para o funcionamento do poço, retirada de vazamentos de rede, educação ambiental, também realizou com celeridade a manutenção do poço da comunidade.

A Companhia providenciou a substituição do conjunto motobomba que apresentou defeito na comunidade rural Maisa, em Mossoró. O novo equipamento representou um investimento de R$ 175 mil, feito com recursos próprios da companhia. O poço fica localizado na Vila Maisa e atende também a localidade Poço Dez.

O serviço foi concluído nessa quinta-feira (12) e o sistema, que atende a uma população estimada de cinco mil pessoas, já está funcionando. A Companhia também reforça que a população da Maisa pode acionar os canais de atendimento 24h, sete dias por semana, sendo eles: Teleatendimento 115, App Caern Mobile, Agência Virtual em caern.com.br ou ainda o WhatsApp 84 98118-8400.