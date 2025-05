Cadu Xavier desafia Álvaro, Rogério e “qualquer um” para debater Governo

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

O secretário de Estado do Planejamento do Rio Grande do Norte e pré-candidato ao Governo do RN, Cadu Xavier (PT), desafiou dois dos principais nomes da oposição, o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos) e o senador Rogério Marinho (PL), a um debate sobre o Rio Grande do Norte e o Governo Fátima Bezerra (PT).

Em entrevista concedida ao Diário do RN, Cadu afirmou que está preparado para discutir “o legado do Governo” com qualquer adversário e defendeu sua atuação à frente da gestão Fátima.

“Não só eles, mas qualquer um. Eu participo desse Governo desde o processo de transição e, no governo, eu sempre fiz parte do Comitê de Gestão e Eficiência, ao lado dos secretários de Planejamento, Administração, do Procurador-Geral, da Controladora-Geral e do Secretário-Chefe do Gabinete Civil. Portanto, defender esse Governo é defender o meu trabalho e a minha competência. Afinal, sempre estive no centro das decisões mais importantes desse Governo”, declarou.

Pré-candidato do grupo político da governadora Fátima, Cadu Xavier vem sendo preparado internamente como o nome de continuidade da gestão petista no Rio Grande do Norte. Ele evita comentar sobre adversários diretamente, mas afirma esperar da oposição um “debate qualificado de projetos” e não de ataques pessoais.

“Agressividade não faz parte da minha personalidade, mas, evidentemente, não ficarão sem respostas”, pontuou.

Questionado sobre o favoritismo do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (UB), nas primeiras pesquisas eleitorais, Cadu relativizou os resultados:

“Não me cabe avaliar, nesse momento, o nome de qualquer outro pré-candidato, e as pesquisas com tanto tempo de antecedência refletem uma fotografia do momento, que muitas vezes até servem como propaganda para estimular ou desestimular pré-candidaturas. Eu posso afirmar que estou muito satisfeito com o que tenho observado e sentido nas pessoas que tenho encontrado, e me sinto cada dia mais motivado”, garantiu Cadu, que tem viajado ao Estado para participações em agendas do PT nos municípios, como uma forma de manter os primeiros contatos com a militância do partido.

Ao ser provocado sobre as denúncias de suposta corrupção cometida por Allyson Bezerra na Prefeitura de Mossoró, Xavier evitou ataques diretos, mas defendeu o histórico da atual gestão estadual.

“Sobre denúncias de corrupção, o que posso falar é que no nosso Governo estamos há mais de seis anos sem nenhuma mácula nesse sentido, o que muito me orgulha, pois temos um governo sério, comprometido com a honestidade e com o zelo pelo bom uso de recursos públicos”, concluiu.

Allyson Bezerra, nome provável à disputa, está sendo investigado pelo MPRN sobre suposta cobrança de propina em obras públicas no município.

Reafirmando sua linha política, o pré-candidato rechaçou avaliar nomes da oposição, reiterando sua ligação com o campo progressista:

“Vou repetir: não me cabe analisar nenhum pré-candidato da direita, porque eu estou pré-candidato por um projeto composto por forças de esquerda, de centro e de homens e mulheres que, independente de vinculação partidária, defendem a democracia como valor fundamental da política no Rio Grande do Norte”.

O secretário demonstrou preocupação com a possível disseminação de fake news no processo eleitoral, algo que, segundo ele, tem sido característica da direita nas eleições recentes.

“Evidentemente, a história recente tem deixado clara a capacidade que a direita tem de criar fake news, e isso nos preocupa. Mas as estratégias de comunicação serão definidas pelas campanhas de cada candidato e, sendo assim, nos restará preparar para um monitoramento, inclusive contando com a capacidade de fiscalização da Justiça”, afirmou.

Cadu também comentou a formação da chapa majoritária governista para 2026 e disse esperar a presença da senadora Zenaide Maia (PSD) como companheira de chapa: