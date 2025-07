Cadu Xavier confirma convite para Marianna Almeida ser sua vice

Por Carol Ribeiro

“A conversa foi animadora, mas inicial”, disse Cadu Xavier (PT), pré-candidato ao Governo do RN, sobre a possibilidade de ter a prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD), como candidata a vice-governadora compondo chapa com ele.

Foi no Festival Gastronômico e Cultural de Martins, neste fim de semana, que um novo elemento foi inserido na formação da chapa governista ao Governo do Estado em 2026.

A governadora Fátima Bezerra (PT) esteve no evento ao lado do pré-candidato ao governo Cadu Xavier (PT) e da prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD), que passou a ser tratada publicamente como possível candidata a vice-governadora na chapa petista.

“Mariana é próxima da governadora desde a sua eleição e tem feito um trabalho muito bonito em Pau dos Ferros, se tornando uma referência na região. Seria um excelente nome para compor nossa chapa”, disse ao Diário do RN.

Ele ainda usou uma metáfora bem-humorada para descrever o estágio da articulação: “Vamos dizer que do match, virou um date…”.

Cadu reforça que ainda há muito tempo até as eleições e que Marianna tem compromisso com sua gestão em Pau dos Ferros.

“Mas podemos dizer que lá na frente poderemos ter esse casamento sim”, completou.

O convite, segundo Marianna, que também conversou com o Diário do RN, não é formal, mas parte de algo já “consolidado” dentro do grupo político de Fátima.

“A própria governadora tem falado muito nisso, Raimundo Alves tem conversado muito comigo nesse sentido. Parece que existe uma vontade de Walter também. Então, é uma coisa meio que consolidada entre eles”, revelou a prefeita.

Apesar disso, Marianna demonstrou cautela e afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão:

“Se há um convite, há o reconhecimento, a gente fica feliz por isso, lisonjeada até. Mas o convite não foi aceito ainda”, disse à reportagem.

A conversa foi impulsionada no sábado (12), quando a governadora, ao ver Marianna chegando para o festival, disse em tom bem-humorado: “Chegou a vice de Cadu”. No dia seguinte, os três circularam juntos no evento, alimentando as especulações sobre a composição majoritária.

Caso o acerto seja firmado, Marianna, que atualmente é filiada ao PSD, poderá migrar para o MDB, legenda que tende a indicar o vice da chapa de Cadu Xavier. A mudança é vista como estratégica, já que a senadora Zenaide Maia (PSD), presidente do PSD no RN, deve se alinhar ao grupo do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), pré-candidato ao Governo do Estado pela oposição.