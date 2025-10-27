Cadu Xavier: alinhado com Fátima e Lula, mas com ritmo próprio

Nos bastidores da política potiguar, uma avaliação vem ganhando força: Cadu Xavier já reúne condições de trilhar uma trajetória própria sem precisar depender da agenda de ninguém. Ele é, sem dúvida, um dos nomes mais promissores do grupo político liderado pela governadora Fátima Bezerra e pelo presidente Lula e essa ligação é, sim, um ativo poderoso.

Estar ao lado de Fátima e de Lula é uma credencial que agrega confiança, história e coerência. Mas isso não significa que Cadu precise esperar a governadora para agir. Ele pode e deve ter uma agenda própria, dialogando diretamente com o povo, os prefeitos, as lideranças regionais e os movimentos sociais que querem ver de perto quem é o Cadu político, gestor e líder.

Cadu tem brilho próprio. É desenvolto, simpático, articulador e agregador. Sabe se comunicar com naturalidade, tem empatia e uma capacidade singular de aproximar pessoas. Em um cenário em que o eleitor busca autenticidade e presença, a força de Cadu está justamente em mostrar que é parte de um projeto maior, mas com identidade própria.

Nos bastidores, aliados reconhecem que o momento é de construir protagonismo. O Rio Grande do Norte precisa ver Cadu circulando, ouvindo, propondo, dialogando com ou sem a presença da governadora. Fátima é liderança incontestável, mas Cadu tem o desafio de mostrar que pode ser o rosto da continuidade e da renovação ao mesmo tempo.

A corrida de 2026 será marcada por essa combinação: lealdade e autonomia. E Cadu Xavier tem todas as credenciais para representar o novo tempo que o projeto político do PT e seus aliados pretendem inaugurar. Ligado a Fátima e a Lula, mas com voz própria, com ritmo próprio e com um futuro que já começa a se desenhar.