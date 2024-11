Cada vez mais universidades francesas estabelecem licença menstrual para estudantes

Depois da Universidade de Angers, pioneira no início do ano letivo de 2023, as de Bordeaux-Montaigne, Clermont-Auvergne e Paris-Est Créteil permitem, desde o início deste ano letivo, às estudantes que sofrem com dores menstruais, de se ausentarem. Cada estabelecimento tem os seus próprios termos e condições.