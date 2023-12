Cabo da PM é assassinado a tiros no interior do RN

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Joel, lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (8). O crime aconteceu em um posto de combustíveis na entrada do município de Tibau, no litoral da Costa Branca. Segundo a Polícia Militar, a vítima atuava na viatura da comunidade da Maísa, na zona rural da cidade de Mossoró, região Oeste potiguar.

Segundo a Polícia Militar, Joel estava na conveniência do posto, quando três homens armados desceram de um veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima.

A PM foi chamada e realizou rondas na tentativa de localizar os criminosos. O caso será investigado pela Polícia Civil.