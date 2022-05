Brincando nas Férias será atração no Sesc Mossoró

A unidade Mossoró do Serviço Social do Comércio (Sesc RN) estará funcionando entre os dias 27 e junho e 1º de julho com o projeto Brincando nas Férias, que oferecerá atividades voltadas para crianças com idades entre 4 e 11 anos. As inscrições começam nesta segunda-feira, 16, e seguem até 17 de junho, ou enquanto houver vagas..

Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento da unidade ou ligar para (84) 3312 9800. Para participar, a taxa para dependentes da categoria comerciário é de R$ 56, enquanto que para os conveniados e usuários é de R$ 110 e R$ 165, respectivamente. Os inscritos receberão camisa e lanche durante o projeto. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas para o projeto

As atividades acontecerão sempre na parte da manhã, das 7h às 11h45, com: brincadeiras, jogos cooperativos, recreação, iniciação esportiva, circuito de psicomotricidade, jogos aquáticos, oficina de ritmos (dança kids), oficina de capoeira, oficina musicalização, oficina de robótica, origamis, oficina de maquiagem cosplay e pintura em rosto, jogos com realidade virtual e oficina de esportes de aventura.

O projeto Brincando nas Férias é um evento do Sesc RN com o intuito de proporcionar ao público infantil e infanto-juvenil uma alternativa qualificada de lazer, com atividades atrativas, preços acessíveis e uma extensa e divertida programação. A equipe multidisciplinar é composta por: recreadores, educador físico, assistente social, pedagogo, nutricionista, profissionais de trabalhos manuais, dentre outros.