Briga entre deputado e família da cantora Simone Mendes por causa de cão fujão revelou emenda para recapear condomínio de luxo em SP

Fábio Teruel (MDB) publicou nas redes sociais uma bronca na cantora e no marido, revelando que também mora na chamada “Beverly Hills paulista”, o condomínio das celebridades.

Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

27/06/2025 11h06 Atualizado há 36 minutos

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Uma troca de farpa entre a família da cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi o ponto de partida para revelar que o parlamentar direcionou mais de R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares para recapear um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme o portal Metrópoles publicou e o g1 confirmou, Fábio Teruel e a esposa – a vereadora paulista Ely Teruel (MDB) – são vizinhos da cantora sertaneja no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville.

A casa onde o parlamentar mora não consta da lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele ou pela esposa ao registrar suas candidaturas. Foi só a partir das postagens nas redes sociais que veio a público que o casal Teruel vive no condomínio, apelidado de “Beverly Hills paulista”, em razão da quantidade de artistas e jogadores de futebol que moram no local.

Depois da terceira fuga do cachorro da cantora, em setembro do ano passado, véspera do 1° turno das eleições municipais, Fábio Teruel resolveu dar uma bronca na internet em Simone Mendes e no marido dela, Kaká Diniz, por causa das constantes fugas do cachorrinho Jack, da raça Border Collie.

Briga entre deputado e família da cantora Simone Mendes por causa de cão fujão revelou emenda para recapear condomínio de luxo em SP

Fábio Teruel (MDB) publicou nas redes sociais uma bronca na cantora e no marido, revelando que também mora na chamada “Beverly Hills paulista”, o condomínio das celebridades.

Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

27/06/2025 11h06 Atualizado há 36 minutos

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Uma troca de farpa entre a família da cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi o ponto de partida para revelar que o parlamentar direcionou mais de R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares para recapear um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme o portal Metrópoles publicou e o g1 confirmou, Fábio Teruel e a esposa – a vereadora paulista Ely Teruel (MDB) – são vizinhos da cantora sertaneja no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville.

A casa onde o parlamentar mora não consta da lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele ou pela esposa ao registrar suas candidaturas. Foi só a partir das postagens nas redes sociais que veio a público que o casal Teruel vive no condomínio, apelidado de “Beverly Hills paulista”, em razão da quantidade de artistas e jogadores de futebol que moram no local.

Depois da terceira fuga do cachorro da cantora, em setembro do ano passado, véspera do 1° turno das eleições municipais, Fábio Teruel resolveu dar uma bronca na internet em Simone Mendes e no marido dela, Kaká Diniz, por causa das constantes fugas do cachorrinho Jack, da raça Border Collie (veja vídeo acima).

No vídeo publicado nas redes sociais, o vizinho parlamentar contou que a sua esposa, Ely, tinha saído mais uma vez à noite para capturar o cão fugitivo.

“Meninos, já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até a casa de vocês. Minha esposa também encontrou uma outra vez e levou até a casa de vocês. Ontem, a gente viu no grupo que o cachorro tinha se perdido outra vez, e minha esposa, lá pela meia-noite, incomodada com aquilo, foi atrás e, junto com os seguranças, encontrou o cachorro caído na piscina da casa [em obras] do lado de vocês, que parece que é da Simaria, né? O cachorro ‘tava lá no buraco. Ainda bem que encontramos”, disse Teruel.

Briga entre deputado e família da cantora Simone Mendes por causa de cão fujão revelou emenda para recapear condomínio de luxo em SP

Fábio Teruel (MDB) publicou nas redes sociais uma bronca na cantora e no marido, revelando que também mora na chamada “Beverly Hills paulista”, o condomínio das celebridades.

Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

27/06/2025 11h06 Atualizado há 36 minutos

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Uma troca de farpa entre a família da cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi o ponto de partida para revelar que o parlamentar direcionou mais de R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares para recapear um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme o portal Metrópoles publicou e o g1 confirmou, Fábio Teruel e a esposa – a vereadora paulista Ely Teruel (MDB) – são vizinhos da cantora sertaneja no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville.

A casa onde o parlamentar mora não consta da lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele ou pela esposa ao registrar suas candidaturas. Foi só a partir das postagens nas redes sociais que veio a público que o casal Teruel vive no condomínio, apelidado de “Beverly Hills paulista”, em razão da quantidade de artistas e jogadores de futebol que moram no local.

Depois da terceira fuga do cachorro da cantora, em setembro do ano passado, véspera do 1° turno das eleições municipais, Fábio Teruel resolveu dar uma bronca na internet em Simone Mendes e no marido dela, Kaká Diniz, por causa das constantes fugas do cachorrinho Jack, da raça Border Collie (veja vídeo acima).

No vídeo publicado nas redes sociais, o vizinho parlamentar contou que a sua esposa, Ely, tinha saído mais uma vez à noite para capturar o cão fugitivo.

“Meninos, já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até a casa de vocês. Minha esposa também encontrou uma outra vez e levou até a casa de vocês. Ontem, a gente viu no grupo que o cachorro tinha se perdido outra vez, e minha esposa, lá pela meia-noite, incomodada com aquilo, foi atrás e, junto com os seguranças, encontrou o cachorro caído na piscina da casa [em obras] do lado de vocês, que parece que é da Simaria, né? O cachorro ‘tava lá no buraco. Ainda bem que encontramos”, disse Teruel.

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

“Pet a gente tem que cuidar e ter atenção. Amor constante. É gostoso ter um animalzinho de estimação, mas tem que dar amor e atenção, minha gente. Tem que ter cuidado”, completou.

A resposta ao vídeo de Teruel foi dada pelo empresário Kaká Diniz, que também publicou vídeo nas redes sociais ironizando o vizinho parlamentar.

“É ano de eleição, mas eu não me manifesto de forma pública. Mas muito cuidado com os políticos que ficam se apropriando de imagem das pessoas públicas, tentando criar polêmica pra hippar em rede social, gerar mídia e tentar voto por causa disso, pra ficar mais conhecido de alguma forma. Político tem que servir ao povo, e não contra o povo. Essa historinha de querer dar lição de moral nos outros pra mim não rola”, afirmou o marido da cantora.

Briga entre deputado e família da cantora Simone Mendes por causa de cão fujão revelou emenda para recapear condomínio de luxo em SP

Fábio Teruel (MDB) publicou nas redes sociais uma bronca na cantora e no marido, revelando que também mora na chamada “Beverly Hills paulista”, o condomínio das celebridades.

Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

27/06/2025 11h06 Atualizado há 36 minutos

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Uma troca de farpa entre a família da cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi o ponto de partida para revelar que o parlamentar direcionou mais de R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares para recapear um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme o portal Metrópoles publicou e o g1 confirmou, Fábio Teruel e a esposa – a vereadora paulista Ely Teruel (MDB) – são vizinhos da cantora sertaneja no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville.

A casa onde o parlamentar mora não consta da lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele ou pela esposa ao registrar suas candidaturas. Foi só a partir das postagens nas redes sociais que veio a público que o casal Teruel vive no condomínio, apelidado de “Beverly Hills paulista”, em razão da quantidade de artistas e jogadores de futebol que moram no local.

Depois da terceira fuga do cachorro da cantora, em setembro do ano passado, véspera do 1° turno das eleições municipais, Fábio Teruel resolveu dar uma bronca na internet em Simone Mendes e no marido dela, Kaká Diniz, por causa das constantes fugas do cachorrinho Jack, da raça Border Collie (veja vídeo acima).

No vídeo publicado nas redes sociais, o vizinho parlamentar contou que a sua esposa, Ely, tinha saído mais uma vez à noite para capturar o cão fugitivo.

“Meninos, já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até a casa de vocês. Minha esposa também encontrou uma outra vez e levou até a casa de vocês. Ontem, a gente viu no grupo que o cachorro tinha se perdido outra vez, e minha esposa, lá pela meia-noite, incomodada com aquilo, foi atrás e, junto com os seguranças, encontrou o cachorro caído na piscina da casa [em obras] do lado de vocês, que parece que é da Simaria, né? O cachorro ‘tava lá no buraco. Ainda bem que encontramos”, disse Teruel.

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

“Pet a gente tem que cuidar e ter atenção. Amor constante. É gostoso ter um animalzinho de estimação, mas tem que dar amor e atenção, minha gente. Tem que ter cuidado”, completou.

A resposta ao vídeo de Teruel foi dada pelo empresário Kaká Diniz, que também publicou vídeo nas redes sociais ironizando o vizinho parlamentar.

“É ano de eleição, mas eu não me manifesto de forma pública. Mas muito cuidado com os políticos que ficam se apropriando de imagem das pessoas públicas, tentando criar polêmica pra hippar em rede social, gerar mídia e tentar voto por causa disso, pra ficar mais conhecido de alguma forma. Político tem que servir ao povo, e não contra o povo. Essa historinha de querer dar lição de moral nos outros pra mim não rola”, afirmou o marido da cantora.

Simone Mendes e o cachorro Jack, que vive fugindo no condomínio é já gerou brica com os vizinhos. — Foto: Reprodução/Youtube

Simone Mendes e o cachorro Jack, que vive fugindo no condomínio é já gerou brica com os vizinhos. — Foto: Reprodução/Youtube

Simone Mendes, que desde a pandemia mostra nas redes sociais as estripulias de Jack na casa e as coisas que o cão destrói, também resolveu ironizar o deputado.

Ela postou no dia seguinte um vídeo se dirigindo ao pet dizendo:

Você não pode sair na rua sem conversar com a sua mãe, porque as pessoas tão querendo ‘coisar comigo’. Você não pode escapulir. Não quero te manter amarrado, mas, se abre a porta e você escapole, eu levo a culpa. Ajuda a reputação da sua mãe, meu filho…

— Simone Mendes, em vídeo gravado ao lado do seu cachorro

A discussão pública azedou a relação dos vizinhos que, segundo o g1 apurou, não se falam mais depois da troca de “pito” nas redes sociais.

A reportagem procurou a equipe da cantora Simone Mendes para ver se ela gostaria de comentar o assunto, mas não teve retorno.

Casas de R$ 50 milhões

No condomínio de luxo, há casas que chegam a custar mais de R$ 50 milhões.

Nos registros de candidaturas de Fabio Teruel, da esposa e do pai do parlamentar – que também foi deputado estadual na última legislatura da Alesp, em São Paulo -, não há menção a nenhuma propriedade em Barueri.

Enquanto na eleição de 2022, Fabio Teruel declarou patrimônio de R$ 12 milhões, com uma propriedade de R$ 40 mil no Parque dos Príncipes na cidade de Osasco, aplicações financeiras vultosas e cotas em empresas, a esposa, Ely, declarou na eleição do ano passado que é dona apenas de uma quantia em dinheiro de R$ 45 mil.

Na eleição anterior, ela não declarou nada. Nenhuma propriedade e nenhuma casa, apesar de estar no segundo mandato como vereadora da capital paulista.

Questionado pelo g1 se é proprietário da casa no condomínio Parque dos Príncipes, Teruel não respondeu até a última atualização desta reportagem.

O pai do deputado, o ex-deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), também não havia declarado propriedades em Barueri. Apenas um apartamento em Bertioga e outro também no Parque dos Príncipes, no valor de R$ 638 mil.

Por lá, a família Teruel tem como vizinhos artistas e celebridades como Fiuk, Carlinhos Maia e a influencer Deolane Bezerra. Fontes do condomínio dizem que as brigas são constantes entre parte da vizinhança, em razão de som alto, festas e alto tráfego de carros e motos de luxo fazendo barulho.

Emendas pix

Ao checar as emendas parlamentares destinadas pelo deputado Teruel aos seus redutos, a reportagem descobriu que uma parte dos R$ 11 milhões que ele enviou para a cidade onde mora foi usada para recapear as ruas do luxuoso “Beverly Hills paulista”.

Briga entre deputado e família da cantora Simone Mendes por causa de cão fujão revelou emenda para recapear condomínio de luxo em SP

Fábio Teruel (MDB) publicou nas redes sociais uma bronca na cantora e no marido, revelando que também mora na chamada “Beverly Hills paulista”, o condomínio das celebridades.

Por Rodrigo Rodrigues, g1 SP — São Paulo

27/06/2025 11h06 Atualizado há 36 minutos

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Família da cantora Simone Mendes e deputado trocam farpas por causa de cachorro

Uma troca de farpa entre a família da cantora sertaneja Simone Mendes (ex-dupla Simone e Simaria) e o deputado federal Fábio Teruel (MDB) foi o ponto de partida para revelar que o parlamentar direcionou mais de R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares para recapear um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme o portal Metrópoles publicou e o g1 confirmou, Fábio Teruel e a esposa – a vereadora paulista Ely Teruel (MDB) – são vizinhos da cantora sertaneja no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville.

A casa onde o parlamentar mora não consta da lista de bens declarados à Justiça eleitoral por ele ou pela esposa ao registrar suas candidaturas. Foi só a partir das postagens nas redes sociais que veio a público que o casal Teruel vive no condomínio, apelidado de “Beverly Hills paulista”, em razão da quantidade de artistas e jogadores de futebol que moram no local.

Depois da terceira fuga do cachorro da cantora, em setembro do ano passado, véspera do 1° turno das eleições municipais, Fábio Teruel resolveu dar uma bronca na internet em Simone Mendes e no marido dela, Kaká Diniz, por causa das constantes fugas do cachorrinho Jack, da raça Border Collie (veja vídeo acima).

No vídeo publicado nas redes sociais, o vizinho parlamentar contou que a sua esposa, Ely, tinha saído mais uma vez à noite para capturar o cão fugitivo.

“Meninos, já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até a casa de vocês. Minha esposa também encontrou uma outra vez e levou até a casa de vocês. Ontem, a gente viu no grupo que o cachorro tinha se perdido outra vez, e minha esposa, lá pela meia-noite, incomodada com aquilo, foi atrás e, junto com os seguranças, encontrou o cachorro caído na piscina da casa [em obras] do lado de vocês, que parece que é da Simaria, né? O cachorro ‘tava lá no buraco. Ainda bem que encontramos”, disse Teruel.

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, vizinhos de condomínio do deputado Fábio Teruel (MDB). — Foto: Reprodução/Instagram

“Pet a gente tem que cuidar e ter atenção. Amor constante. É gostoso ter um animalzinho de estimação, mas tem que dar amor e atenção, minha gente. Tem que ter cuidado”, completou.

A resposta ao vídeo de Teruel foi dada pelo empresário Kaká Diniz, que também publicou vídeo nas redes sociais ironizando o vizinho parlamentar.

“É ano de eleição, mas eu não me manifesto de forma pública. Mas muito cuidado com os políticos que ficam se apropriando de imagem das pessoas públicas, tentando criar polêmica pra hippar em rede social, gerar mídia e tentar voto por causa disso, pra ficar mais conhecido de alguma forma. Político tem que servir ao povo, e não contra o povo. Essa historinha de querer dar lição de moral nos outros pra mim não rola”, afirmou o marido da cantora.

Simone Mendes e o cachorro Jack, que vive fugindo no condomínio é já gerou brica com os vizinhos. — Foto: Reprodução/Youtube

Simone Mendes e o cachorro Jack, que vive fugindo no condomínio é já gerou brica com os vizinhos. — Foto: Reprodução/Youtube

Simone Mendes, que desde a pandemia mostra nas redes sociais as estripulias de Jack na casa e as coisas que o cão destrói, também resolveu ironizar o deputado.

Ela postou no dia seguinte um vídeo se dirigindo ao pet dizendo:

Você não pode sair na rua sem conversar com a sua mãe, porque as pessoas tão querendo ‘coisar comigo’. Você não pode escapulir. Não quero te manter amarrado, mas, se abre a porta e você escapole, eu levo a culpa. Ajuda a reputação da sua mãe, meu filho…

— Simone Mendes, em vídeo gravado ao lado do seu cachorro

A discussão pública azedou a relação dos vizinhos que, segundo o g1 apurou, não se falam mais depois da troca de “pito” nas redes sociais.

A reportagem procurou a equipe da cantora Simone Mendes para ver se ela gostaria de comentar o assunto, mas não teve retorno.

Casas de R$ 50 milhões

Entrada do Condomínio Residencial Tamboré I, em Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo. — Foto: Reprodução/GoogleStreetView

Entrada do Condomínio Residencial Tamboré I, em Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo. — Foto: Reprodução/GoogleStreetView

No condomínio de luxo, há casas que chegam a custar mais de R$ 50 milhões.

Nos registros de candidaturas de Fabio Teruel, da esposa e do pai do parlamentar – que também foi deputado estadual na última legislatura da Alesp, em São Paulo -, não há menção a nenhuma propriedade em Barueri.

Enquanto na eleição de 2022, Fabio Teruel declarou patrimônio de R$ 12 milhões, com uma propriedade de R$ 40 mil no Parque dos Príncipes na cidade de Osasco, aplicações financeiras vultosas e cotas em empresas, a esposa, Ely, declarou na eleição do ano passado que é dona apenas de uma quantia em dinheiro de R$ 45 mil.

Na eleição anterior, ela não declarou nada. Nenhuma propriedade e nenhuma casa, apesar de estar no segundo mandato como vereadora da capital paulista.

Questionado pelo g1 se é proprietário da casa no condomínio Parque dos Príncipes, Teruel não respondeu até a última atualização desta reportagem.

O pai do deputado, o ex-deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), também não havia declarado propriedades em Barueri. Apenas um apartamento em Bertioga e outro também no Parque dos Príncipes, no valor de R$ 638 mil.

Por lá, a família Teruel tem como vizinhos artistas e celebridades como Fiuk, Carlinhos Maia e a influencer Deolane Bezerra. Fontes do condomínio dizem que as brigas são constantes entre parte da vizinhança, em razão de som alto, festas e alto tráfego de carros e motos de luxo fazendo barulho.

Emendas pix

Ao checar as emendas parlamentares destinadas pelo deputado Teruel aos seus redutos, a reportagem descobriu que uma parte dos R$ 11 milhões que ele enviou para a cidade onde mora foi usada para recapear as ruas do luxuoso “Beverly Hills paulista”.

Documentos da Prefeitura de Barueri apontam que os recursos foram usados para recapear ruas dentro do condomínio Residencial Tamboré I, em Alphaville. — Foto: Reprodução/Portal da Transparência

Documentos da Prefeitura de Barueri apontam que os recursos foram usados para recapear ruas dentro do condomínio Residencial Tamboré I, em Alphaville. — Foto: Reprodução/Portal da Transparência

Em nota, o deputado disse que “a emenda parlamentar em questão foi destinada à Prefeitura Municipal de Barueri com uma finalidade ampla, voltada à melhoria da infraestrutura urbana” e que “a definição sobre onde e como aplicar os recursos enviados pelos deputados aos municípios compete, única e exclusivamente, às Prefeituras.”

A Prefeitura de Barueri confirmou, por meio de nota, que as ruas do condomínio Tamboré I foram recapeadas com os recursos da emenda do deputado Fabio Teruel, mas disse que

as ruas são públicas e é dever da prefeitura fazer obras de manutenção.

A gestão do Republicanos afirmou ainda que tudo está dentro da legalidade e que os recursos das emendas federais chegam com destinação específica. Ou seja, não poderia ter sido gasta com outra coisa que não o recapeamento da área.

📜 Pela lei, qualquer parlamentar é proibido de destinar emendas para benefício próprio, o que pode configurar improbidade administrativa.

A nova Lei da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Brasil, de 2017, diz que as prefeituras podem ficar responsáveis pela manutenção de vias dentro dessas áreas privadas, com responsabilidade compartilhada entre a administração do espaço e o Poder Público.

Mas isso depende de norma assinada e homologada pelos órgãos públicos, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem.

Quem é Fábio Teruel

Com 54 anos, Fábio Teruel é um pregador cristão que ganhou fama nas redes sociais fazendo pregações religiosas em rádios populares de São Paulo.

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e outros 8,6 milhões no Youtube, ele faz shows religiosos pelo país cantando músicas gospel e fazendo orações e rezas para Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida.

De perfil discreto, não usa a tribuna da Câmara dos Deputados para fazer discursos inflamados e cortes para redes sociais. Em seus perfis, só há publicações e pregações religiosas.

Nessas redes, não há nenhuma referência sobre Teruel ser deputado federal. Ele se descreve apenas como “criador digital”. O deputado do MDB é filho do ex-deputado estadual Ataíde Terual (Podemos), que é jornalista e radialista, conhecido pelos programas populares sertanejos na rádio Tropical FM de SP.

Nascido em Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo, foi eleito pela primeira vez em 2022 com 235.165 votos, sendo o 14° candidato mais votado para representar o estado de São Paulo na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Um dos seus vídeos mais populares tem mais de 27 milhões de views no Youtube, que é o “Adormeça com o Salmo 91”, em que, com voz suave e aveludada, lê trechos do salmo bíblico que diz: “Não compactuo com atos de impiedade. Que cada um colha as recompensas, de acordo com seus atos”.

O que diz o deputado

“A emenda parlamentar em questão foi destinada à Prefeitura Municipal de Barueri com uma finalidade ampla, voltada à melhoria da infraestrutura urbana.

A definição sobre onde e como aplicar os recursos enviados pelos deputados aos municípios compete, única e exclusivamente, às Prefeituras. Essas decisões são baseadas em planejamento técnico e nas prioridades estabelecidas pelos órgãos competentes da própria administração municipal, sem qualquer tipo de interferência, indicação ou conhecimento prévio por parte dos parlamentares.

A atuação do deputado federal limita-se à viabilização e à liberação dos recursos, cabendo à gestão municipal a prerrogativa e a responsabilidade técnica integral pela definição e execução das obras.

Todas as emendas seguem critérios legais, com transparência e fiscalização pelos órgãos de controle. Os dados são públicos – inclusive os desta emenda –, e estão disponíveis nos sistemas oficiais de transparência a qualquer cidadão.”

O que diz a Prefeitura de Barueri

“Em resposta aos questionamentos sobre o recapeamento asfáltico em determinadas localidades de Barueri, cumpre à Municipalidade esclarecer os seguintes pontos:

1. Diferentemente do que foi publicado, os locais beneficiados pelas obras de recapeamento, em especial a região conhecida como Tamboré I, estão legalmente constituídos como associação de moradores. Trata-se, portanto, de áreas cujas vias internas são públicas e, acordo com a legislação vigente, a manutenção das vias públicas é de competência do Poder Público Municipal.

Sendo assim, cabe à Prefeitura realizar obras de recapeamento, conservação e melhoria de sua infraestrutura.

2. As emendas parlamentares destinadas ao Município são recursos públicos com vinculação específica ao objeto e determinado no respectivo plano de trabalho. No presente caso, tais verbas foram utilizadas rigorosamente dentro dos parâmetros legais, para a pavimentação de diversas vias públicas do Município, inclusive do Tamboré I e ruas adjacentes, sem que isso signifique qualquer privilégio.

3. O recapeamento asfáltico foi executado no âmbito do Plano de Ação nº 09032024-074591, custeado com recursos federais provenientes de transferência especial (Emenda Parlamentar). Esses recursos viabilizaram intervenções tanto em Tamboré I quanto nas vias externas adjacentes, onde se concentram grandes galpões logísticos e ocorre intenso fluxo de veículos de carga pesada, sendo certo que a seleção das áreas contempladas baseou-se em laudos de engenharia que demonstraram elevado grau de degradação do pavimento em razão do aumento do tráfego e das precipitações sazonais, com o aparecimento de fissuras, buracos e deformações mecânicas.

Desse modo, a Prefeitura de Barueri reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o interesse público, estando à disposição dos órgãos de imprensa e da população para quaisquer esclarecimentos adicionais.”