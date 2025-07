Briga de trânsito termina com dois motoristas esfaqueados em Mossoró

Dois motoristas ficaram feridos após se esfaquearem durante uma briga de trânsito que aconteceu nesta quarta-feira (9) em Mossoró, na região Oeste potiguar. Ambos vão responder por tentativa de homicídio, segundo a polícia.

A briga aconteceu no fim da tarde na altura do quilômetro 39 da BR-304, após uma colisão traseira sem gravidade entre carros modelo C3 e Logan, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a corporação, após o impacto da colisão, que não deixou feridos, o condutor do C3 desceu do veículo, subiu sobre o capô do Logan e quebrou o para-brisa do carro, iniciando uma tentativa de agressão física contra o outro motorista.

Em resposta, o condutor do Logan sacou uma faca do interior do carro e desferiu um golpe contra o agressor. Durante a briga, o primeiro condutor conseguiu tomar a faca e também ferir o outro motorista.

Os dois homens foram socorridos por equipes médicas e encaminhados ao Hospital Regional Tarcísio Maia, onde passaram por procedimentos cirúrgicos.

Ambos os envolvidos foram autuados por tentativa de homicídio. O condutor do C3 também responderá por dano simples, em razão da quebra do para-brisa. A faca utilizada na agressão foi apreendida.