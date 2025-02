Os países que compõem o Brics tentarão chegar a um consenso para levar à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) uma posição única sobre o financiamento de ações climáticas, informou o negociador-chefe do Brasil no Brics, embaixador Maurício Lyrio.

O Brics é um grupo que reúne diversos países, entre os quais o próprio Brasil, além de Rússia, Índia, China e África do Sul. O governo brasileiro ocupa a presidência do bloco em 2025.

Nesta semana, os negociadores dos países que integram o Brics vão se reunir em Brasília para discutir os temas prioritários estabelecidos pelo Brasil e buscar pontos de convergência para a cúpula de chefes de Estado, que acontece no Rio de Janeiro em julho.

Segundo Lyrio, as estimativas dão conta de que são necessários US$ 1,3 trilhão para combater as mudanças do clima.

A COP em Baku (Azerbaijão), no ano passado, chegou ao valor de US$ 300 bilhões, valor considerado pelo governo brasileiro “muito aquém” do necessário e que representou uma “decepção”.

Brics vai tentar levar à COP 30 posição única sobre financiamento climático, diz negociador-chefe do Brasil

Negociadores dos países se reúnem nesta semana em Brasília. País sediará COP 30 em novembro e, na estimativa do governo, é necessário levantar US$ 1,3 trilhão.

Por Filipe Matoso, Kellen Barreto, Fernanda Rouvenat, GloboNews e TV Globo — Brasília

24/02/2025 15h05 Atualizado há 35 minutos

Os países que compõem o Brics tentarão chegar a um consenso para levar à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) uma posição única sobre o financiamento de ações climáticas, informou o negociador-chefe do Brasil no Brics, embaixador Maurício Lyrio.

🔎O Brics é um grupo que reúne diversos países, entre os quais o próprio Brasil, além de Rússia, Índia, China e África do Sul. O governo brasileiro ocupa a presidência do bloco em 2025.

Nesta semana, os negociadores dos países que integram o Brics vão se reunir em Brasília para discutir os temas prioritários estabelecidos pelo Brasil e buscar pontos de convergência para a cúpula de chefes de Estado, que acontece no Rio de Janeiro em julho.

Representantes dos países integrantes dos Brics — Foto: Hamad AL-KAABI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP

Representantes dos países integrantes dos Brics — Foto: Hamad AL-KAABI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP

Segundo Lyrio, as estimativas dão conta de que são necessários US$ 1,3 trilhão para combater as mudanças do clima.

A COP em Baku (Azerbaijão), no ano passado, chegou ao valor de US$ 300 bilhões, valor considerado pelo governo brasileiro “muito aquém” do necessário e que representou uma “decepção”.

Relembre: COP 29: rascunho do texto final decepciona com meta de financiamento ‘inaceitável’

“Teremos a COP no segundo semestre, daí a importância de se conectar todos os processos: G20, Brics e COP. Os países em desenvolvimento e emergentes não ficaram totalmente satisfeitos com os resultados de Baku porque, em termos de financiamento — e dada a necessidade de volumes mais altos de financiamento no combate à mudança do clima —, os resultados foram modestos”, afirmou Lyrio.

“Há o interesse dos países do Brics de reforçar a coordenação, durante a presidência brasileira, para levar uma posição conjunta sobre a questão do financiamento do combate à mudança do clima. […] Então, isso tem uma prioridade alta da presidência brasileira”, acrescentou.