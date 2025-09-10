Brasileiros no exterior e estrangeiros no RN podem solicitar CNH no Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) disponibiliza aos condutores a Permissão Internacional para Dirigir (PID), documento que autoriza o brasileiro a dirigir legalmente em diversos países signatários de convenções internacionais.

Para solicitar o serviço, é necessário possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e emitida no Estado do RN. Caso a CNH tenha sido expedida em outra unidade da federação, o condutor deve primeiro transferir os dados para o Rio Grande do Norte.

A validade da PID é de até três anos, mas pode ser menor se a CNH estiver próxima do vencimento. O processo é simples: o interessado deve apresentar a CNH original em perfeito estado e um comprovante de residência recente. Após a digitalização dos documentos e a conferência dos dados, é preciso pagar a taxa de R$ 120,00 mais R$ 12,00 da postagem com aviso de recebimento. O valor total é de R$ 132,00 e o documento é enviado diretamente para o endereço do condutor.