Brasileiro: Santos e Ceará ficam no 0 a 0 no fechamento da 8ª rodada

Agência Brasil

Na partida que encerrou a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará mediram forças na noite desta segunda-feira (12) no Allianz Parque, em São Paulo, e empataram sem gols.

Este resultado deixa o Peixe em situação delicada na competição, ocupando a vice-lanterna da classificação com apenas cinco pontos. Já o Vozão aparece na parte de cima da tabela, na sexta posição com 12 pontos.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Santos vai até Itaquera para enfrentar o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (18). Já o Ceará recebe o Sport no Castelão um dia antes, a partir das 16h.