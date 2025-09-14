Brasileiro: Palmeiras joga no ritmo de Vitor Roque e goleia o Inter
Agência Brasil
No o ritmo do atacante Vitor Roque, o Palmeiras goleou o Internacional por 4 a 1, neste sábado (13) no Allianz Parque, e colou no atual líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que mede forças com o Juventude no próximo domingo (14) no estádio Alfredo Jaconi.
Com o triunfo, o Verdão assumiu a vice-liderança da competição com 46 pontos, a apenas um do Rubro-Negro da Gávea. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira fica atenta ao Cruzeiro, que, com 44 pontos, ainda mede forças com o Bahia nesta 23ª rodada e pode reassumir a vice-liderança em caso de vitória.
Mas, independente dos resultados de Flamengo e Cruzeiro, o torcedor do Palmeiras ficou muito feliz nesta 23ª rodada. E o principal responsável pelo triunfo do Verdão foi o atacante Vitor Roque, que marcou três gols, aos 3, aos 23 e aos 42 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, a equipe paulista marcou mais um com Lucas Evangelista aos 28 minutos.
O Internacional só conseguiu marcar o seu gol de honra na segunda etapa, aos 26 minutos com Carbonero.