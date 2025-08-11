Brasileirão: briga na ponta da tabela tem tropeço em casa e líder isolado

CNN Brasil

A 19ª rodada, que fecha o primeiro turno do Brasileirão 2025, contou com muita emoção nos três jogos envolvendo times que estão na briga pela liderança.

A rodada se encerra nesta segunda-feira (11) com Juventude x Corinthians. Porém, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras já entraram em campo neste fim de semana.

O rubro-negro carioca aproveitou a força de sua torcida que lotou o Maracanã e venceu o Mirassol por 2 a 1. Com isso, o time carioca chegou aos 40 pontos em 18 jogos.

A liderança isolada do Flamengo se dá graças ao tropeço do Cruzeiro. A Raposa foi surpreendida em pleno Mineirão e sofreu a virada para o Santos por 2 a 1, neste domingo (10).

Com a derrota, o time mineiro se manteve com 37 pontos, em 19 jogos, e perdeu a chance de colar no rubro-negro na tabela.

Palmeiras chegando

Apesar da fase turbulenta que vive com sua torcida, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a vencer e virou sobre o Ceará por 2 a 1, neste domingo.

Com o trunfo em casa, o Alviverde chega a 36 pontos, apenas três atrás da liderança, e se mantém na terceira posição da tabela.

Jogos atrasados podem mudar tabela

A briga pela ponta do Brasileiro pode ganhar mais emoção com a disputa dos jogos atrasados. Tirando o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras ainda têm jogos por fazer no primeiro turno.

O time de Filipe Luis ainda vai enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 12ª rodada. O confronto, ainda sem data, foi adiado por causa da viagem do rubro-negro aos Estados Unidos para o Mundial, em junho.

Caso vença o duelo fora de casa, o Flamengo chega a 43 pontos e conquista o título simbólico do primeiro turno do Brasileiro.

O Palmeiras tem 17 jogos. Se vencer os dois restantes, contra Juventude e Santos, e o Flamengo tropeçar, rouba a liderança do rival carioca.

Assim como o Flamengo, os jogos alterados do alviverde foram por conta da disputa do Mundial de Clubes.