Brasileirão: as chances de título após resultados de Flamengo e Palmeiras

CNN Brasil

O empate do Flamengo com o Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio deram novo capítulo à briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro carioca ampliou as chances de ficar com a taça da competição.