Brasileirão: as chances de título após resultados de Flamengo e Palmeiras
Rubro-Negro e Verdão jogaram pela 36ª rodada nesta terça (25), e briga pela taça continua
CNN Brasil
O empate do Flamengo com o Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio deram novo capítulo à briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.
De acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-Negro carioca ampliou as chances de ficar com a taça da competição.
A probabilidade de o time treinado por Filipe Luís conquistar o troféu agora é de 95,9% — crescimento de 9,4 pontos percentuais em relação à última amostra.
O Verdão, por sua vez, sofreu uma queda brusca nas chances, de 12,2% para apenas 2,9%.
A três rodadas do fim, o Flamengo está isolado na liderança, com 75 pontos. A distância para o Palmeiras, segundo colocado, é de cinco pontos.
As chances de título no Brasileirão
- Flamengo – 95,9%
- Palmeiras – 2,9%
- Cruzeiro – 1,2%