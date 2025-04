Brasileira é encontrada morta em apartamento na Itália; Família pede ajuda no translado do corpo para o RN

CNN Brasil

A brasileira Florence de Vasconcelos Medeiros, de 41 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava em Trieste, na Itália, no último sábado (19). A família, que mora em Natal (RN), ainda aguarda o laudo da autópsia , mas a suspeita é de que a mulher teve um infarto.

Em contato com a CNN, a tia de Florence, Maíra de Vasconcelos, disse que foi informada pelas autoridades italianas que o documento deve ficar pronto na manhã da próxima segunda-feira (28).

A família da brasileira começou uma campanha nas redes sociais com o intuito de arrecadar recursos para o translado do corpo. “Além da dor dilacerante, estamos enfrentando a burocracia e a enorme distância, que nos impede de resolver tudo”, relatou Maíra.

De acordo com a tia de Florence, o traslado deve custar cerca de R$ 50 mil. O valor deve ser pago para uma funerária em Trieste até segunda-feira, dia em que a autópsia ficará pronta. “Toda família está unida para viabilizar o translado do corpo. O valor é exorbitante, porque tudo é em euro”, afirmou a tia.

Os familiares da brasileira pretendem realizar a cremação do corpo na Itália, para que a mãe dela viaje com as cinzas da filha para o Rio Grande do Norte.

Florence de Vasconcelos Medeiros era formada em Turismo e foi diagnosticada com diabetes ainda na infância. Ela morava na Itália há oito anos e trabalhava como cuidadora de idosos.

O corpo dela foi encontrado no sábado, após o namorado, o italiano Andrea Talarico, ficar preocupado com a sua ausência desde sexta-feira (18). Dias antes, a mulher teria avisado para familiares e amigos que não se sentia bem.

“O telefone dela [Florence] passou o dia tocando, porque a minha irmã, a Marize, passou o dia ligando para ela. Ela já tinha avisado ao namorado, que mora em Vicenza, que não estava bem, então ele também se preocupou”, relatou.

Segundo Maíra, o socorrista que fez o atendimento acredita que ela tenha sofrido um infarto.

Mesmo em meio ao luto e visivelmente emocionada, a tia da brasileira destacou a importância do apoio que a família tem recebido. “Estamos com uma rede de apoio muito grande dos amigos e da família. Vai amenizando a angústia de trazer ela para cá. Porque, se pudéssemos, iriamos até lá, mas não temos como.”

A CNN procurou o Ministério de Relações Exteriores para obter mais detalhes sobre o caso. Porém, não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.