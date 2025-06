Brasil x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Para se garantir na Copa de 2026, a Seleção tem de vencer o jogo e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Se houver empate nesta partida, em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia.

A única seleção sul-americana garantida no Mundial é a Argentina, que lidera as Eliminatórias com 34 pontos.

O estádio do Corinthians traz boas recordações para a Seleção. A vaga para as duas últimas Copas foi conquistada em Itaquera: a classificação para a Rússia veio com vitória sobre o Paraguai; já para o Catar, diante da Colômbia.