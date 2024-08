Brasil vence Egito no vôlei masculino e entra para as quartas de final

No jogo desta quinta-feira 02, o time masculino de vôlei se classificou nas quartas de final após ganhar do Egito por 3 sets a 0 (25/11, 25/13 ,25/16). O time já começou em vantagem, que durou a partida toda e resultou na primeira vitória do time nas Olimpíadas de Paris.

O próximo jogo de vôlei masculino do Brasil será próxima sexta-feira 9, porém, ainda não se sabe quem o time enfrentará.