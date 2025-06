Brasil terá retorno de titular para enfrentar Paraguai nas Eliminatórias

CNN Brasil

O Brasil terá o retorno de uma peça importante na estreia do técnico Carlo Ancelotti como mandante. O atacante Raphinha cumpriu suspensão diante do Equador, nesta quinta-feira (5), e estará à disposição contra o Paraguai às 21h45 (de Brasília) da próxima terça (10), pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Sem Raphinha, Ancelotti optou por escalar na ponta direita o jovem Estêvão, do Palmeiras, que começou como titular no confronto no Banco Pichincha, em Guayaquil-EQU. A tendência é que o astro do Barcelona retorne ao time inicial para a 17ª rodada das Eliminatórias na Neo Química Arena, em São Paulo.

Raphinha vive sua melhor temporada da carreira. O atacante entrou em campo em 57 oportunidades pelo Barcelona, marcou 34 gols e deu 22 assistências. Para além dos bons números individuais, o brasileiro venceu o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei.

Na Seleção Brasileira, Raphinha fez 33 partidas e marcou 11 gols, sendo titular na Copa do Mundo de 2022. A tendência é que o atacante assuma novamente o papel de um dos protagonistas do time, agora comandado por Carlo Ancelotti.