Brasil terá 7 árbitros na Copa do Catar, entre eles Neuza Inês Back

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (19) a lista de 129 árbitros que atuarão nas partidas da Copa do Mundo do Catar, sendo sete deles brasileiros. Pela primeira vez a entidade convoca mulheres para o Mundial masculino: serão ao todo seis e entre elas está a catarinense Neuza Inês Back, que atuará como assistente.

Além de Neuza, o Brasil será representado pelos juízes principais Wilton Pereira e Raphael Claus, e quatro assistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, e Rodrigo Figueiredo.

Do total de 129 profissionais escalados pela Fifa, há 36 árbitros, 69 árbitros assistentes e 24 árbitros de vídeo. O número de representantes brasileiros é recorde na história da arbitragem nacional. Ao lado da Argentina, o Brasil conta com o maior número de árbitros no Mundial.

“A confiança da FIFA nos dá muito orgulho e confiança para seguirmos trabalhando. Sabemos o tamanho da responsabilidade que nos foi entregue, mas estaremos prontos para atuar no mais alto nível possível, não só na Copa do Mundo, como em nossas competições”, afirmou Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Os 129 escalados pela Fifa terão pela frente uma série de atividades preparatórias, cujo objetivo é padronizar a atuação dos profissionais. Entre elas, estão seminários, análise de vídeos e aulas práticas.