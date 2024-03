Brasil tem 9,6 milhões de jovens sem estudar nem trabalhar, diz estudo

O Brasil tem 9,6 milhões de jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Essa situação, de dupla falta de oportunidades, atinge quase um quinto (19,8%) da população com idade entre 15 e 29 anos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) Educação de 2023, divulgada nesta sexta-feira 22 pelo IBGE. Os resultados mostram que a proporção de jovens sem trabalho e sem estudo está diminuindo no país, mas segue em patamar preocupante.

Em 2019, 22,4% da população dessa faixa etária se encontravam nessa situação. Em 2022, caiu para 20% e, no ano seguinte, retraiu em mais 0,2%. O relatório destaca que a quantidade de jovens no grupo apelidado de “nem-nem” é consequência da dificuldade de combater as desigualdades no país.

Sobre o principal motivo de terem abandonado os estudos, a maioria dos homens apontou a necessidade de trabalhar como fator prioritário —ainda que nem todos consigam de fato arrumar um emprego. Já entre as mulheres, depois do trabalho, a segunda razão mais citada foi a necessidade de realizar tarefas domésticas e cuidar de pessoas e o fato de terem engravidado.

As mulheres formam o maior grupo da população que não consegue trabalho nem estudo. Mais de um quarto da população feminina (25,6%) nessa faixa etária está nessa situação. Entre os homens jovens, essa proporção cai para 14,2%.

A falta de acesso a emprego e estudo também atinge maior proporção da população parda e preta, mais de um quinto (22,4%) desses jovens. Já entre os brancos, a proporção é de 15,8%.

O relatório da pesquisa também destaca que o grupo mais afetado é o dos jovens entre 18 e 24 anos, em que 24% não trabalham nem estudam.