Brasil sofre com a intransigência de Lula

Tenho reafirmado que o expresidente Bolsonaro colheria mais frutos políticos caso usasse a sua influência junto ao presidente Trump para suspender, ou amenizar as sanções econômicas contra o Brasil.

Realmente é uma questão delicada simplesmente desautorizar o deputado Eduardo Bolsonaro de agir em defesa do seu pai, mesmo no âmbito internacional. Recorde-se que o PT e aliados atuaram fortemente junto a governos e órgãos internacionais, alegando abusos e nulidades nos processos contra o presidente Lula.

Em 2022, o Comitê da ONU decidiu que garantias, privacidade e direitos políticos de Lula foram violados. O julgamento concluiu que a conduta do juiz Sérgio Moro – responsável pelas decisões da Lava Jato em 1ª instância – violou o direito à presunção de inocência de Lula. Anulou a investigação por considerar que o magistrado não era imparcial. Considerou, ainda, que tais violações processuais tornaram arbitrária a proibição a Lula de concorrer à presidência da República.

A atual política americana de impor sanções tarifárias ao país não existiu para favorecer Bolsonaro. Ela se agravou pela posição de intransigência do presidente Lula, que ao invés do diálogo, quer colocar-se como um “aguerrido resistente da esquerda mundial” às pressões de Trump. Usa o episódio para afirmar-se como líder. Lula se concentrou em bravatas e discursos sobre soberania e dignidade nacional.

A imprensa internacional relembrou que os norte-americanos deixaram portas abertas. O próprio Trump chegou a dizer que Lula poderia telefonar para ele quando quisesse para falar de tarifas. Não adiantou. Em entrevista à Reuters, Lula disse que não “irá humilhar-se” em negociações comerciais com a Casa Branca.

O mais grave é se Lula correr para os “braços” do Brics. O bloco não conseguirá absorver toda a demanda americana pelos produtos brasileiros, além de irritar Trump e piorar as relações comerciais com a economia americana. Um futuro difícil de prever!

Curtinhas

Leitor

Benivaldo Azevedo, uma das inteligências privilegiadas do estado, enviou a mensagem abaixo, a propósito da crônica publicada do último dia dos “Pais”: “Junto-me a você na sua crônica, em especial por ter conhecido o “seu” Josias, ele na alfaiataria da Av.1 e eu, menino de 13 anos, como empregado do vizinho armazém de madeira do meu Padrinho Evandro. Você, com seus oito ou nove anos, passando na calçada com os livros debaixo dos braços. Cumprimento ainda pela nota sobre Gileno Fernandes, a quem o Estado pouco conhece, mas muito a ele deve, pelo trabalho realizado como coordenador da corajosa e modernizante reforma administrativa elaborada pela PLANASA, e depois como coordenador da implantação do plano de educação do Estado, ao lado de Calazans Fernandes, que deixou marcas históricas, dentre outras a construção dos institutos de educação e a adoção do Método Paulo Freire, tudo no Governo de Aluízio Alves, a quem tive a honra de servir, como Secretário de Planejamento”.

Aeroclube (I)

O governo do estado quer a todo custo a desocupação do imóvel onde funciona o Aeroclube, desde 1928. O maior clube poliesportivo do RN integra a história da cidade de Natal. Será ato de força injustificável. Trata-se de uma instituição apoiada à época pelo governador Juvenal Lamartine, o seu primeiro presidente.

Aeroclube (II)

A área, agora reivindicada na “marra” pelo Estado do RN, era privada. Pertenceu ao ex governador Alberto Maranhão, que cedera por quantia simbólica para a instalação do Clube. Além de ser um local para a prática da aviação, o Aeroclube também se destacou historicamente como centro privilegiado de atividades sociais e esportivas, incluindo salões e eventos.

Aeroclube (III)

O apelo é para governadora Fátima Bezerra “sustar” o pedido de desocupação imediata e convocar instituições ligadas as áreas cultural e empresarial para discutir alternativas, que preservem esse patrimônio, mesmo que se implantem algumas modificações.

Hoje na história

1811 – O Paraguai declara a sua independência da Espanha.

1941-O primeiro ministro britânico Winston Churchill e o presidente Franklin D. Roosevelt, assinam o Decreto do Atlântico.

1945 – O presidente

norte-americano Harry

Truman anuncia a rendição japonesa às Forças Aliadas, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial.

1947 – Fundação do Paquistão, com o fim do reinado britânico sobre a região.