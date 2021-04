Brasil registra mais de 4 mil mortes por Covid-19, em 24 horas

O Brasil atingiu mais de quatro mil mortes diárias por Covid-19. Dados do balanço diário do Ministério da Saúde apontam que entre esta segunda (5) e terça-feira (6), as autoridades de saúde confirmaram 4.195 óbitos em função da doença.

Com o resultado, a quantidade de vítimas fatais subiu para 336.947. Até o momento, ainda há 3.598 falecimentos em investigação por equipes de saúde. Isso se dá pelo fato de que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O número de novos casos confirmados em 24 horas, por sua vez, foi de 86.979. O país somou mais de 13 milhões de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Já a quantidade de pessoas recuperadas subiu para 11.558.774.

São Paulo ainda é o estado com o maior número de mortes por Covid-19. A Unidade da Federação registrou, até agora, 78.554. Na sequência aparece Rio de Janeiro, com 38.040 falecimentos, e em terceiro está Minas Gerais, com 25.795.

