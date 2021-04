Brasil registra 331.433 mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.240 novas mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, o país alcança a marca de 331.433 mortes pela doença, de acordo com os dados atualizados, neste domingo (04), pelo Ministério da Saúde com informações das secretarias Estaduais de Saúde.

Nesse período também foram notificados 31.359 novos casos de infecção pelo vírus, sendo que 1.296.002 pacientes estão, neste momento, em acompanhamento. O número de pessoas que já se recuperaram da doença é 11.357.521, o que corresponde a 87,5% dos infectados.

São Paulo é o estado com o maior número de pessoas infectadas e de mortes, contando com mais de 77 mil óbitos; seguido de Minas Gerais, com mais de 25 mil mortes; e o Rio Grande do Sul, que chegou a pouco mais de 20 mil falecidos. Os estados com menor número de casos e de mortes são o Amapá, Roraima e Acre.

Fonte: Brasil 61