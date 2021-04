Brasil registra 3.869 novas mortes por Covid-19, maior número em 24h

Entre terça (30) e quarta-feira (31) desta semana o Brasil atingiu 3.869 óbitos por Covid-19. Com isso, o País chegou ao segundo recorde seguido de mortes pela doença registradas em 24 horas.

Na terça-feira, foram 3.780 falecimentos registrados. Com as novas vítimas, o total de vidas perdidas para a pandemia ficou em 321.515. Já nesta quarta, o total era de 317.646.

Por enquanto, outras 3.495 mortes ainda estão em investigação por equipes de saúde. Isso se dá pelo fato de existirem casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

O total de casos confirmados foi o segundo maior em 24 horas, com 90.638, atrás apenas do dia 25 de março, quando foram computadas 100.158 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Ontem, a soma de pessoas infectadas até o momento ultrapassava 12,6 milhões.

Em relação aos estados, a liderança do ranking com mais mortes pela covid-19 é de São Paulo, com 74,6 mil óbitos registrados. Rio de Janeiro aparece na sequência, com 36,7 pessoas falecidas por conta da doença. A terceira posição pertence a Minas Gerais, que computou 24,3 mortes.

