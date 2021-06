Brasil recebe mais de 842 mil doses de vacina da Pfizer via consórcio Covax Facility

O Brasil recebeu mais 842,4 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, neste domingo (20). O lote desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) e foi adquirido por meio do consórcio Covax Facility.

De acordo com o Governo Federal, este é o primeiro lote de vacinas da Pfizer que chega ao país através da aliança liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Vale lembrar que o Brasil tem também um contrato à parte com a farmacêutica, para a entrega de 200 milhões de doses até o fim deste ano.

O contrato do Brasil com a Covax Facility deve garantir 42,5 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus ainda este ano, produzidas por diferentes laboratórios. O Ministério da Saúde já recebeu, via consórcio, lotes com cinco milhões de doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford. Até julho, o país deve receber mais quatro milhões de doses do mesmo fornecedor, via Covax Facility.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 81 milhões de doses foram aplicadas na população, das quais cerca de 59 milhões referentes à primeira dose e 22 milhões referentes à segunda.

Fonte: Brasil 61