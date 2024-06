Brasil pedirá à Argentina extradição de 65 bolsonaristas foragidos dos ataques de 8 de Janeiro

247 – Investigações da Operação Lesa Pátria revelaram que foragidos bolsonaristas dos ataques contra a democracia de janeiro de 2023 pediram refúgio na Argentina. Cerca de 65 dessas pessoas foram mapeadas pelas autoridades argentinas, tendo entrado no país sem passar pelos controles migratórios, alguns até escondidos em porta-malas de carros. O Brasil planeja solicitar a extradição desses indivíduos. As informações são do G1.

Nesta quinta-feira (6), a Polícia Federal realizou uma megaoperação em 18 estados e no Distrito Federal para prender os envolvidos nos atos antidemocráticos, cumprindo 208 medidas judiciais, incluindo prisões e recolocação de tornozeleiras eletrônicas. Até a tarde, 49 pessoas foram presas.

A operação visou aqueles que descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram para outros países, sendo a Argentina a principal rota de fuga. Os nomes dos foragidos não capturados serão incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

