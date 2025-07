Brasil no grid: Conheça os pilotos que representam o país na IMSA em solo canadense

O piloto brasileiro Celso Neto, residente na Flórida, está prestes a viver um momento marcante entre os dias 11 e 13 de julho, ao participar pela primeira vez da Canadian Tire Motorsport Park 120, etapa da temporada 2025 do IMSA Michelin Pilot Challenge, disputada no tradicional circuito canadense próximo a Toronto. Em uma trajetória que já conta com pódio na estreia e resultados sólidos no calendário TCR, Celso formará dupla com Ryan Eversley, e a missão é clara: retornar ao pódio em solo internacional. A pista, com 2,459 milhas (≈ 4 km) e 10 curvas desafiadoras, é conhecida por combinar velocidades elevadas e exigência técnica nas mudanças de elevação. É cenário ideal para mostrar ritmo e estratégia de corrida. A trajetória de Celso também faz parte de uma temporada histórica para o automobilismo brasileiro nas pistas da IMSA. Nesta temporada, três pilotos do Brasil — Celso Neto, Kiko Porto e Suellio Almeida — estão confirmados na competição, em diferentes classes, chamando a atenção por suas origens e trajetórias distintas, mas igualmente inspiradoras. Kiko Porto, do Recife, transita da USF2000 para a categoria GT4 e lidera com consistência em sua campanha na VP Racing SportsCar Challenge. Dono de polês e vitórias expressivas em circuitos como COTA e Daytona, Porto representa o Brasil com a Toyota Gazoo Racing. Suelio Almeida, por sua vez, é a prova viva de que o sim racing pode abrir portas na vida real. Fundador da Almeida Racing Academy, ele conquistou sua vaga na IMSA Michelin Pilot Challenge pilotando um Hyundai Elantra N TCR pela Bryan Herta Autosport, na classe TCR — a mesma de Celso Neto. Essa convergência de talentos brasileiros em solo norte-americano reforça a importância da IMSA como palco internacional e de alto nível técnico, com transmissões nos Estados Unidos pela TV aberta (como NBC), e amplíssima cobertura digital e direta nas redes sociais. Horários (horário local): 11/07 (sexta-feira): • Prática Livre 1 – 10h15 às 11h15 • Prática Livre 2 – 16h45 às 17h45 12/07 (sábado): • Qualificação TCR – 08h00 às 08h35 • Corrida Canadian Tire Motorsport Park 120 (2h) – 13h25 às 15h25 13/07 (domingo): • Evento principal da IMSA WeatherTech (Chevrolet Grand Prix) – Estendido ao longo do dia, com largada às 14h05