Brasil inicia dezembro com bandeira tarifária amarela na conta de luz

O mês de dezembro começa com um alívio para os consumidores no cenário da energia elétrica: a bandeira tarifária agora é amarela.

Na prática, isso significa que o valor adicional cobrado a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,88, reduzindo o impacto no bolso das famílias.

A atualização foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é válida para todos os estados do país.

Apesar da redução, a Neoenergia Cosern destaca a importância de manter o consumo responsável. A empresa lembra que pequenas atitudes no cotidiano podem resultar em uma economia ainda maior na fatura mensal