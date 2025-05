O Brasil precisa de 28 dias, se não registrar nenhum novo caso de gripe aviária, para se colocar como livre do vírus, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta segunda-feira (19).

Após esse prazo, que é referente ao ciclo do vírus H5N1, o Brasil estaria liberado para retomar as exportações para os países que restringiram ou bloquearam a compra do frango brasileiro, segundo o ministro.

China, União Europeia, Argentina, entre outros mercados, suspenderam as importações do produto brasileiro em reação ao 1º registro de gripe aviária no país em granja comercial – ocorrido em Montenegro (RS) e divulgado na quinta (15). O Brasil investiga outros casos suspeitos (veja abaixo).

O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne ou de ovos.

“Se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode com tranquilidade, baseado em ciência, dizer ao mercado e aos outros compradores e colocar o Brasil de novo como país livre de gripe aviária”, disse Fávaro.

Brasil ficará livre da gripe aviária se não tiver novos casos em 28 dias, diz ministro

Após esse prazo, que é referente ao ciclo do vírus H5N1, o Brasil estaria liberado para retomar as exportações para os países que restringiram ou bloquearam a compra do frango brasileiro, segundo Carlos Fávaro.

Por Erick Rianelli, Redação g1, g1 e GloboNews

19/05/2025 11h44 Atualizado há 28 minutos

Governo investiga novos casos suspeitos de gripe aviária

Governo investiga novos casos suspeitos de gripe aviária

O Brasil precisa de 28 dias, se não registrar nenhum novo caso de gripe aviária, para se colocar como livre do vírus, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta segunda-feira (19).

Após esse prazo, que é referente ao ciclo do vírus H5N1, o Brasil estaria liberado para retomar as exportações para os países que restringiram ou bloquearam a compra do frango brasileiro, segundo o ministro.

China, União Europeia, Argentina, entre outros mercados, suspenderam as importações do produto brasileiro em reação ao 1º registro de gripe aviária no país em granja comercial – ocorrido em Montenegro (RS) e divulgado na quinta (15). O Brasil investiga outros casos suspeitos (veja abaixo).

O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne ou de ovos.

“Se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode com tranquilidade, baseado em ciência, dizer ao mercado e aos outros compradores e colocar o Brasil de novo como país livre de gripe aviária”, disse Fávaro.

🚫 Gripe aviária: veja lista de países que suspenderam compra de frango do Brasil

Por que países suspenderam compra de frango do Brasil, se não há risco para consumo?

Por que países suspenderam compra de frango do Brasil, se não há risco para consumo?

Segundo ele, o fim do prazo “não significa que todos os mercados se abrirão imediatamente”. “Muitos vão fazer questionamento, tirar dúvidas e é normal”, acrescentou.

Fávaro previu que, após os 28 dias, os países que restringem a compra de frangos de todo o Brasil – como China e União Europeia – devem reduzir essa limitação apenas ao Rio Grande do Sul, ou só a Montenegro (RS), onde o caso foi registrado. “E aí, gradativamente, voltamos à normalidade”, disse o ministro.

“O importante é a gente fazer todo o bloqueio e o rastreamento de tudo que saiu dessa granja [de Montenegro]. Com isso, a gente fazendo a inutilização de toda essa produção, a gente diminui muito o risco de novos casos”, afirmou Fávaro.

Veja os casos confirmados e suspeitos de gripe aviária no Brasil:

2 casos confirmados

Montenegro (RS) granja comercial

Sapucaia do Sul (RS) zoológico, cisnes morreram

6 suspeitos (em investigação, amostras coletadas em análise)

Ipumirim (SC) – granja comercial

Aguiarnópolis (TO) – granja comercial

Triunfo (RS) – produção familiar para subsistência

Gracho Cardoso (SE) – produção familiar para subsistência

Salitre (CE) – produção familiar para subsistência

Nova Brasilândia (MT) – produção familiar para subsistência

Imagem: Veja