Brasil bate recorde e Rio Grande do Norte cresce acima da média nacional no número de visitantes estrangeiros

O turismo internacional no Rio Grande do Norte continua de vento em popa. De janeiro a setembro deste ano, o Rio Grande do Norte recebeu 10% a mais de estrangeiros do que em 2024 inteiro e ainda cresceu acima da média Brasil.

O país, que comemora a marca inédita de 7 milhões de visitantes em 2025 teve um aumento de 45% no fluxo internacional, já o RN aumentou 50,2% no mesmo período, com 61.5 mil turistas estrangeiros contra 56.4 mil no ano passado. Os dados são da Embratur e FowardKeys.