Brasil bate recorde de empregos em fevereiro em meio a alta de juros

Por: Matheus gomes

Agência Voz

O Brasil registrou um aumento recorde na geração de empregos formais em fevereiro, com a criação de 432 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Este resultado representa um crescimento de 214% em relação a janeiro, quando foram gerados 137,3 mil postos de trabalho. O número recorde foi comemorado pelo governo federal.

O setor de serviços liderou a criação de empregos, com mais de 250 mil novas vagas, seguido pela indústria com cerca de 70 mil, comércio com 46 mil, construção civil com 41 mil e o setor agropecuário com aproximadamente 20 mil empregos formais. Em termos regionais, São Paulo destacou-se com a criação de 137 mil postos, seguido por Minas Gerais com 53 mil e Paraná com quase 40 mil vagas. ​

Se por um lado, o aumento do número de pessoas empregadas é uma boa notícia, por outro, há o risco de o aumento de renda das famílias promover maior consumo e, conforme as leis de oferta e demanda, acontecer o aumento dos preços e gerar mais inflação. Aí, este desempenho positivo no mercado de trabalho pode influenciar as decisões do Banco Central em relação à taxa de juros, já que um mercado de trabalho aquecido, com maior consumo, pressiona a inflação e o órgão precisa promover o equilíbrio da economia do país. Por isso, em março, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em 1 ponto percentual, atingindo 14,25% ao ano, o maior patamar desde 2016. ​

A grande quantidade de empregos gerados em fevereiro reflete a continuidade da recuperação econômica iniciada em 2024, quando o Brasil registrou a menor taxa de desemprego em mais de uma década, encerrando o ano com 6,1% de desocupação. O comércio e a construção civil foram os principais motores dessa criação de empregos.