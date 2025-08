BP anuncia descoberta de poço de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos

Empresa afirma que é a maior descoberta da companhia em 25 anos, no bloco Bumerangue, que fica no mar, a 404 km do Estado do Rio de Janeiro.

Por g1 Rio

04/08/2025 10h08 Atualizado há 2 horas

A BP anunciou na manhã desta segunda-feira (4) que fez a maior descoberta em petróleo e gás da empresa em 25 anos no litoral do Brasil. — Foto: Divulgação/ BP

A BP anunciou na manhã desta segunda-feira (4) que fez a maior descoberta em petróleo e gás da empresa em 25 anos no litoral do Brasil. Trata-se de um poço em águas profundas na Bacia de Santos, a 404 km do Estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade de 2.372 metros. O local faz parte do pré-sal (relembre abaixo a licitação).

A descoberta aconteceu no bloco Bumerangue. A BP detém 100% de participação no bloco, com a estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) como gestora do contrato de partilha de produção. O direito de exploração foi adquirido em 2022.

De acordo com a empresa, os resultados da análise no material recolhido no local indicam elevados índices de dióxido de carbono, mas ainda serão realizadas análises laboratoriais, fornecendo mais informações sobre o potencial do bloco.

O anúncio aumentou o valor das ações da companhia listadas na bolsa de valores de Londres em 1,4%. A BP deve divulgar seus resultados do segundo trimestre na terça-feira (5).