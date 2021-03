Boticário faz parceria com Instituto Butantan e doa R$ 2,5 milhões para nova fábrica

Em parceria com Governo de São Paulo e o Instituto Butantan, o Grupo Boticário e outras quarenta empresas do setor privado reuniram R$ 180 milhões para a ampliação de um Centro Multipropósito para Produção de Vacinas (CMPV), com o objetivo de aumentar o acesso da população brasileira à Coronavac, de ter autonomia na produção e de gerar conhecimento em engenharia e atividades de bioprocesso.

“A nossa participação na construção desse centro de fabricação de vacinas é, na verdade, um investimento: no nosso futuro, na saúde, na economia e na esperança. Ao longo de 2020, o Grupo Boticário direcionou milhões em produtos, serviços e comunicação para ajudar a combater a pandemia. Diante da urgência da imunização em massa, planejar e agir pensando no coletivo é fundamental”, disse Artur Grynbaum, CEO do Grupo Boticário.

De acordo com o Governo de SP e o Butantan, a fábrica está prevista para dezembro desse ano e será capaz de produzir outras vacinas no pós COVID-19, já que novas doses deverão ser tomadas para conter a disseminação do vírus.

O intuito da iniciativa é diminuir a dependência da importação de matéria prima para a vacinação, produzindo em maior escala os imunizantes necessários para atender aos milhões de brasileiros.