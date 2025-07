Botafogo vence Bragantino e abre boa vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

ESPN Brasil

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Montoro desencantou, e Barboza completou o placar para o Alvinegro, que agora pode até perder por um gol de diferença para se classificar.

Já o Massa Bruta terá que vencer por três de diferença para avançar direto ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

A partida de volta, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, será na próxima quarta-feira (6), também às 19h (de Brasília).

Antes disso, porém, as duas equipes voltam suas atenções para o Brasileirão. O time carioca recebe o Cruzeiro no domingo, às 16h (de Brasília), enquanto o do interior paulista enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília).

O jogo

O Bragantino começou melhor e por muito pouco não abriu o placar com 5 minutos de jogo, quando Sasha bateu cruzado para defesa de John. Na sequência Pitta ariscou, e o goleiro alvinegro encaixou.

Aos poucos, porém, o Botafogo foi entrando na partida. Até que aos 17, após bela triangulação com Artur e Vitinho, Montoro finalizou bonito para fazer 1 a 0.

Mesmo na frente, o Glorioso continuou em cima. Aos 25, Savarino só não ampliou, porque Cleiton salvou.

Só que aos 31, o Bragantino não suportou a pressão. Barboza puxou contra-ataque, correu até a área e finalizou de cabeça após cruzamento de Cuiabano.

Depois disso, o time da casa apenas administrou até o intervalo, enquanto a equipe do interior paulista sequer assustou.

O Botafogo voltou para o 2º tempo ditando o ritmo do jogo e continuou empilhando boas chances de fazer o terceiro. O Massa Bruta, por sua vez, não conseguia sair do campo de defesa.

Em uma das melhores oportunidades do Alvinegro, Nathan Fernandes tabelou com Joaquin Correa e saiu na cara do gol. O camisa 16 encheu o pé, mas Cleiton fez um milagre para evitar, aos 31.

Até que aos 41, o Bragantino, enfim, chegou. Praxedes, no entanto, parou em John.

Na reta final, o Botafogo apenas trocou passes para garantir uma boa vantagem para o duelo de volta em Bragança.