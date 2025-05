Botafogo, Flamengo e Inter em apuros: veja a situação dos brasileiros na Libertadores

R7

A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores chegou ao fim na noite de quinta-feira (8), e o cenário não é dos melhores para a boa parte das equipes brasileiras que disputam o mais importante torneio entre clubes da América do Sul. Botafogo, Flamengo e Internacional são os times que estão em situação mais dramática na competição, correndo sérios riscos de não classificarem para o mata-mata.

Por outro lado, Bahia, Fortaleza e São Paulo vivem um momento mais tranquilo, com vaga nas oitavas encaminhadas. Já o Palmeiras é a única equipe que já garantiu um lugar na próxima fase do torneio, com quatro vitórias em quatro jogos e 100% de aproveitamento.

Veja abaixo a situação de cada um dos times, os duelos das próximas rodadas e o que cada um precisa para avançar no torneio:

Botafogo

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo é terceiro colocado do Grupo A da Libertadores. O Glorioso bateu o Carabobo por 2 a 1 na terça-feira (6), fora de casa, e chegou aos seis pontos. Apesar do respiro, a equipe carioca continua atrás do Estudiantes, líder do grupo com nove pontos, e da Universidad de Chile, que tem 7 e ocupa o segundo lugar na chave.

Na próxima quarta-feira (14), o Botafogo recebe o Estudiantes no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Já na sexta e última rodada da fase de grupos, o Glorioso enfrenta a Universidad de Chile, no dia 27, também às 21h30, e mais uma vez jogando dentro de seus domínios. Dessa forma, com dois jogos em casa, o time de Renato Paiva só depende de si para avançar.

Flamengo

Após empatar em 1 a 1 com o Central Córdoba na Argentina, o Flamengo ocupa a terceira colocação do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados até aqui. Quem lidera a chave é a LDU, com oito pontos, mesma pontuação do Central Córdoba, vice-líder, mas que tem desvantagem no saldo de gols.

Assim como o Botafogo, o Flamengo também só depende de si e joga as duas próximas rodadas em casa, no Maracanã. Primeiro, já na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), os comandados de Filipe Luís recebem a LDU. Depois, no dia 28, no mesmo horário, enfrentam o Deportivo Táchira, lanterna do grupo com nenhum ponto somado até aqui.

São Paulo

Já o São Paulo vive situação confortável no Grupo D. A equipe do técnico Zubeldía lidera com 10 pontos e vem de vitória, fora de casa, diante do Alianza Lima, por 2 a 0, na última terça (6). O Libertad é o segundo colocado, com sete pontos, seguido do Alianza, que tem quatro.

O Tricolor pode confirmar a classificação já na próxima rodada da fase de grupos, quando enfrenta o Libertad, no Morumbi, na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília). Basta um empate para a equipe paulista garantir vaga nas oitavas de final. Na última rodada, também no Morumbi, os comandados de Zubeldía recebem o Talleres.

Fortaleza

Em segundo lugar no Grupo E, o Fortaleza também está em situação tranquila. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda tem os mesmos sete pontos do Racing, mas perde no saldo de gol. O Leão do Pici pode carimbar sua vaga para as oitavas de final já na próxima rodada, caso vença o Atlético Bucaramanga, terceiro colocado na chave com cinco pontos. O jogo acontece na próxima terça (13), às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

No último jogo da fase de grupos, o time de Vojvoda pega o Racing, na Argentina, em partida que pode decidir a liderança da chave.

Bahia e Internacional

No Grupo F do torneio, o chamado “grupo da morte”, Bahia e Internacional vivem situações distintas. Apesar da derrota por 3 a 1 para o Nacional-URU, na Fonte Nova, na última quarta-feira 97), o Tricolor de Aço segue na liderança da chave, com sete pontos. No entanto, o time de Rogério Ceni e companhia não terá vida fácil nas próximas rodadas, com dois jogos longe de seus domínios.

Na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), o Bahia viaja à Colombia para enfrentar o Atlético Nacional e só a vitória interessa. No dia seguinte, também às 19h, o Inter viaja ao Uruguai para pegar o Nacional e precisa vencer de qualquer jeito, além de torcer para uma vitória dos comandados de Rogério Ceni.

A última rodada da fase de grupos reserva o duelo entre os dois brasileiros, com leve vantagem para o Inter, que joga em casa.

Já o Internacional perdeu a vice-liderança para o Atlético Nacional após derrota para o próprio time colombiano. Na quinta (8), o Colorado foi superado por 3 a 1 e caiu para a terceira colocação do grupo.

Palmeiras

Por fim, o Palmeiras é o único time brasileiro já classificado para as oitavas de final da Libertadores. A equipe do técnico Abel Ferreira tem 12 pontos, venceu as quatro partidas que disputou até aqui na fase de grupos e tem 100% de aproveitamento. Além disso, tem a melhor campanha do torneio até aqui.

Na próxima rodada, na quinta-feira (15), às 19h, o Verdão recebe o Bolívar, dentro do Allianz Parque. Já na última rodada, enfrenta o Sporting Cristal, também dentro de casa.