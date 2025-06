Botafogo é o primeiro time a não ser vazado pelo PSG desde março

CNN Brasil

O Botafogo fez história ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0 na última quinta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o atacante Igor Jesus abriu o placar e movimentou a torcida no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

O time francês até chegou a empatar aos 33 da segunda etapa, quando Barcola aproveitou uma sobra e mandou para o fundo da rede. No entanto, o gol foi anulado por impedimento, e a vitória ficou com os campeões da Libertadores.

Com o resultado, o Botafogo se tornou o primeiro time a não ser vazado pelo PSG desde 5 de março, quando os franceses perderam por 1 a 0 para o Liverpool, pela Champions League.

Desde então, o time parisiense balançou as redes contra todos os clubes que enfrentou — Atlético de Madrid, Internazionale, Reims, Auxerre, Montpellier, Arsenal, RC Strasbourg, Nice, Nantes, Le Havre AC, Aston Villa, Angers, Union Sportive du Littoral de Dunkerque, Saint-Étienne, Olympique e Rennes.

No total, foram 19 confrontos até serem parados pela defesa botafoguense.

Após a partida, o técnico Renato Paiva elogiou a atuação tática do time e destacou a força defensiva como fator determinante para o resultado.

“Fizemos um jogo em que, taticamente, fomos perfeitos. Irrepreensíveis. O Paris Saint-Germain não teve aquelas oportunidades flagrantes”, afirmou.

“Sabíamos como o PSG gosta de atacar e não podíamos deixar os jogadores em situações de um contra um. Defensivamente, buscávamos sempre a superioridade numérica. Não fizemos marcações individuais, seria um erro diante das análises que fiz dos últimos jogos deles”, completou.

Luis Enrique, técnico do PSG, reconheceu os méritos do adversário e admitiu as dificuldades enfrentadas pela equipe.

“Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada. Tivemos dificuldade a cada momento para criar situações de gol”, declarou.