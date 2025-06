Botafogo demite Renato Paiva após eliminação no Mundial de Clubes

CNN Brasil

O Botafogo comunicou, no início desta segunda-feira (30), a demissão do técnico Renato Paiva. O português foi comunicado da decisão na noite do domingo. A diretoria já está na busca por um novo comandante.

O clube carioca informou a demissão por meio das redes sociais. O Glorioso agradeceu pelos serviços e destacou a vitória contra o PSG.

"O clube carioca informou a demissão por meio das redes sociais. O Glorioso agradeceu pelos serviços e destacou a vitória contra o PSG."

O último jogo de Paiva à frente do Botafogo foi a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, no sábado (28), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O técnico português foi contratado em fevereiro. Renato Paiva finaliza a passagem no Botafogo com 12 vitórias, três empates e oito derrotas em 23 partidas. Paiva foi escolhido para substituir o compatriota Artur Jorge, que deixou o Glorioso para comandar o Al Rayyan-CAT.

Após a eliminação no Mundial, o Botafogo está vivo em todas as competições que disputa. O time, além do Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Veja nota completa

O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo (29). O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses – com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil.