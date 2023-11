Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido na Barragem de Santa Cruz

Na manhã deste sábado (4), o Corpo de Bombeiros Militar de Apodi, localizou o corpo do homem que tinha se afogado e desaparecido na Barragem de Santa Cruz.

De acordo com a corporação, eles realizavam buscas quando localizou a vítima, identificada como Francisco de Assis de Lima e Souza, de 39 anos. O corpo foi encontrado nas proximidades do local onde ele tinha se afogado. O incidente aconteceu na quarta-feira (1), quando Francisco de Assis saiu de casa para caçar com dois amigos e alguns cachorros. Após três dias de buscas intensas do Corpo de Bombeiros, o corpo dele foi encontrado na manhã de hoje.

A Polícia Militar fez o isolamento do local. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) em conjunto com a Polícia Civil realizaram os procedimentos, em seguida, o corpo foi removido para exames de necropsia na sede do órgão em Mossoró.