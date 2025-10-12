Bombeiros encontram corpo de marinheiro desaparecido no mar de Natal
Jovem de 19 anos havia desaparecido na quarta-feira (8) durante banho de mar com amigo, na Praia do Forte.
G1 RN
O corpo de Davison Ryan da Silva Rocha, marinheiro de 19 anos que estava desaparecido desde a noite de quarta-feira (8), foi encontrado na tarde de sábado (11), nas gamboas do mangue próximas à praia da Redinha, na Zona Norte de Natal.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), o corpo foi localizado por volta das 15h, após quatro dias de buscas. As equipes de mergulho e salvamento atuaram de forma contínua desde o registro do desaparecimento, utilizando embarcações e drones para ampliar o alcance das operações nas áreas de correnteza e manguezais, locais de difícil navegação e baixa visibilidade.
O corpo foi recolhido e entregue ao Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep), responsável pelos procedimentos legais e de identificação.
Segundo a Marinha do Brasil, Davison foi arrastado pela correnteza enquanto se banhava nas proximidades da praia do Forte, também em Natal. A operação de busca contou com o apoio da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte e do Centro Integrado de Operações Aéreas do Rio Grande do Norte (Ciopaer), que utilizou equipamentos de visão noturna e canhão de luz para auxiliar nas buscas.
Foram quatro dias de buscas pelo corpo do militar de 19 anos — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi