Bombeiros do RN intensificam atuação e realizam mais de 100 resgates em janeiro

O trabalho incansável dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi fundamental para garantir a segurança dos banhistas ao longo de janeiro de 2025. Durante o período, foram realizadas 24.600 orientações e 9.500 advertências a frequentadores das praias, além de 103 resgates em situações de risco. Os números refletem um aumento significativo em relação a janeiro do ano anterior, quando foram registrados 71 salvamentos.

As praias com maior incidência de resgates foram Pipa (24), Miami (24), Praia do Meio (12), Búzios (11) e Ponta Negra (8). Apesar dos esforços das equipes, infelizmente, quatro óbitos foram registrados.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Monteiro, a dedicação e preparação dos profissionais são fundamentais para a redução de acidentes: “Nossos guarda-vidas estão sempre atentos e prontos para agir. Intensificamos as ações preventivas e os resgates, mas é essencial que a população também faça sua parte, respeitando as recomendações de segurança. O mar exige atenção e prudência”, disse.

Nesta operação Verão, a população contará com cerca de 60 guarda-vidas diariamente, distribuídos em postos localizados nas praias da Redinha, São Miguel do Gostoso, Praia do Forte, Praia do Meio, Areia Preta, Miami, Ponta Negra, Búzios, Camurupim, Praia do Amor, Praia do Ceará e Praia das Emanuelas. Algumas praias, como Redinha e Ponta Negra, terão mais de um posto. Também estão disponíveis equipes de mergulho para acionamento diário, viaturas 4×4, motonáuticas, embarcações e o suporte do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

Dicas de segurança para evitar acidentes no mar:

• Sempre procure locais supervisionados por guarda-vidas.

• Respeite as sinalizações de perigo indicadas nas praias.

• Evite entrar no mar após consumir bebidas alcoólicas.

• Mantenha crianças sob supervisão constante.

• Em caso de correnteza, não lute contra a força da água; tente nadar paralelo à praia e sinalize por ajuda.

O Corpo de Bombeiros segue empenhado em garantir a segurança dos banhistas e reforça a importância da prevenção para evitar novas ocorrências.